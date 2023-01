L'ombra non è mai così lontana, Leila Marzocchi racconta la Shoah

leggi anche

Maus, il fumetto di Art Spiegelman sulla Shoah

Cosa è la memoria per te?

È una conquista su cui ho lavorato prima con la mente e poi scrivendo il libro. La macchina di sterminio nazista è stata una cosa talmente mostruosa che secondo me per quanto se ne sia scritto e parlato, in tanti comunque hanno taciuto perché non c’erano nemmeno le categorie mentali per descrivere l’esperienza che hanno vissuto. E tanti altri hanno taciuto perché è stato qualcosa di scandaloso, una macchia sulla nostra umanità. È una cosa talmente enorme che secondo me necessita comunque di tempo. Io ho più di 60 anni e almeno dal 2005, quando è stata istituita la Giornata della Memoria, vengo colpita ogni anno da quelle immagini come se fosse la prima volta. Credo che sia impossibile che la storia della Shoah diventi una riga su un libro di testo.

Il tuo viaggio comincia in modo quasi casuale, certamente inaspettato, quando scopri qualcosa di cui nella tua famiglia non si poteva parlare. Come hai vissuto questa scoperta?

Per me è stato veramente scioccante. È stato un segreto per me, in famiglia si sapeva, mia zia lo aveva raccontato ma nessuno ne parlava perché lei non voleva. Era proiettata verso il futuro, non voleva rievocare quell’esperienza. Io allora avevo 7 anni e il lager era un’esperienza così lontana dalla mia vita negli anni 60. Conoscevo la storia di Hitler e dei campi di concentramento, ma quando sentii che mi zia c’era stata fu come una disconnessione del pensiero, ci riflettei parecchio e finii per pensare che avevo capito male. Io ho l’esperienza del silenzio e della rimozione perché l’ho vissuta in prima persona. E forse inconsciamente avevo questo ricordo quando vedevo le immagini della Shoah il 27 gennaio.