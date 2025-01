Giorno della Memoria, Auschwitz 80 anni dopo: lo speciale di Sky Tg24

Per contribuire ad una riflessione approfondita e consapevole su uno dei capitoli più tragici della storia, Sky TG24 propone una programmazione speciale in occasione dell'80° anniversario della liberazione di Auschwitz, ricordato come ogni anno con il Giorno della Memoria. Gli approfondimenti inizieranno già nel corso del weekend, il 25 e 26 gennaio con contributi esclusivi e culmineranno lunedì 27 gennaio con lo speciale ‘GIORNO DELLA MEMORIA. AUSCHWITZ, 80 ANNI DOPO’, condotto da Luigi Casillo dalle 15.50, in diretta dallo studio allestito presso il Memoriale della Shoah di Milano.

Lo speciale includerà collegamenti live dalle commemorazioni al campo di sterminio di Auschwitz, con l’inviato Renato Coen che seguirà gli eventi sul posto, mentre in studio interverranno ospiti di rilievo come Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah di Milano; Maurizio Molinari, editorialista de La Repubblica; David Bidussa, storico; Valentina Pisanty, docente di semiotica presso l'Università di Bergamo e Paolo Rodari, giornalista e scrittore.

Tra i contributi che arricchiranno la programmazione nella tre giorni di approfondimenti: “Avevo 12 anni”, l’incontro di Edith Bruck con gli studenti registrato in occasione del 75° anniversario della liberazione del campo e un reportage sull’antisemitismo in Polonia, sulle responsabilità e la memoria della Shoah, a cura di Renato Coen; "Conversazione con Edith Bruck" sul passaggio di testimone della memoria, a cura di Liliana Faccioli Pintozzi; le interviste di Cristiana Mancini a Jack Taven, sopravvissuto al campo di Mathausen, di Rolla Scolari a Efraim Zuroff, l’ultimo cacciatore di nazisti e di Pamela Foti a Michela Venezia, nipote di Shlomo Venezia, che racconterà la sua testimonianza, oltre ad un viaggio degli studenti ad Auschwitz, raccontato da Tonia Cartolano.

Il Giorno della Memoria avrà inoltre una finestra in tutte le edizioni dei telegiornali e negli spazi di approfondimento del canale all news.