Roman Polanski, un compleanno in 11 film

ROMAN POLANSKI: IL REGISTA DELL'INCERTEZZA

Per Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Roman Polanski è “maestro della modernità, capace di mescolare il gusto dell’assurdo all’umorismo surreale, il senso dell’angoscia individuale a quello della tragedia storica, il kammerspiel al fantastico, il fascino discreto della violenza all’attrazione irresistibile per l’avventura”. Nelle sue opere, dai primi cortometraggi (girati a soli 22 anni) a Rosemary’s baby, da Chinatown a Il pianista, le cose non sono mai come sembrano.Polanski è un sulfureo demiurgo della settima arte, una beffarda e al tempo stesso autorevole presenza sulla scena. Un genio apolide nato a Parigi da genitori ebreo-polacchi, un sopravvissuto ai lager nazisti, ma pure “un eterno bambino” (la definizione è di Claudia Cardinale) sempre pronto a montare e smontare i cliché di qualsiasi genere cinematografico. E come con le immagini, Roman Polanski ama giocare con le parole. Come disse il regista in un’intervista ai Cahier du Cinema datata 1969: “Io non voglio che lo spettatore pensi in questo modo o in quest’altro. Voglio solo che non sia sicuro di niente. È questa la cosa più importante: l’incertezza".

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI FILM DI ROMAN POLANSKI

Il coltello nell'acqua

Buona la prima. L'esordio nel lungometraggio di Roman Polanski è indimenticabile. Presentato in concorso al Festival di Venezia, dove ricevette il Premio FIPRESCI, Il coltello nell'acqua fu il primo film polacco ad ottenere una candidatura all'Oscar al miglior film straniero (battuto da 8½ di Federico Fellini). Due uomini, una donna e un weekend. Nessuna comparsa. Solo un marito, una moglie e un ragazzo Un triangolo che galleggia su un lago della Masuria. Generazioni a confronto e una lama che taglia gli equilibri e le distanze. Un microcosmo fotografato in un sublime bianco e nero. Un verbale gioco al massacro in cui l'ultima parola spetta a Cristina, il personaggio femminile del film: "Tu sei simile a lui con venti anni di meno. E siete tutti e due delle bestie."

ANNO: 1962

ATTORI: Leon Niemczyk, Jolanta Umecka Zygmunt Malanowicz