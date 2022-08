6/41

Dopo le riprese Sharon rimase a Londra, dove frequentò gli ambienti della moda e delle discoteche. In questo periodo incontrò il regista Roman Polański, che la scritturò nuovo film Per favore, non mordermi sul collo! (1967) Alla fine delle riprese Sharon si trasferì a Londra nell'appartamento di Polański e interruppe la relazione con Jay Sebring, il quale in seguito fece amicizia con Polański e rimase in confidenza con lei