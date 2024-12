Festival di Berlino, Orso d'oro alla carriera a Tilda Swinton

Tilda Swinton riceverà l'Orso d'oro alla carriera durante la 75esima edizione del Festival del cinema di Berlino, in programma dal 13 al 23 febbraio 2025. A darne notizia, attraverso i suoi canali social, è stata la stessa Berlinale, con un video e un post in cui si ricordano i grandi meriti dell'attrice britannica e il suo legame col Festival. La cerimonia di consegna avverà nel corso dell'apertura del Festival, il 13 febbraio.

Un Oscar

Vincitrice di un Oscar come migliore attrice non protagonista per Michael Clayton, Tilda Swinton è stata Presidente della Giuria Intenrazionale della Berlinale nel 2009 e figura nel cast di ben 26 film presentati in programma nelle varie edizioni del Festival. Tra questi anche il suo film d'esordio, Caravaggio, che nel 1986 conquistò l'Orso d'argento.