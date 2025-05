Caparezza, il nuovo album sarà il primo con l'etichetta BMG

Caparezza è al lavoro su nuova musica. A confermarlo è stato lui stesso, con un post su Instagram, in cui lo si vede in studio di registrazione.

Exuvia, il suo ultimo disco (fino ad ora)

Il nuovo album di Caparezza, ancora senza titolo, segue l'uscita di Exuvia. Disco che, nel 2021, segnò una svolta introspettiva per l'artista. Lo stesso titolo, di derivazione scientifica, indicava la muta degli esseri viventi, come a voler raccontare quella sua evoluzione e quel suo cambiamento. Si parlò persino di addio alla musica ma, evidentemente, non è così. Caparezza sta per tornare, e i fan lo aspettano con ansia.