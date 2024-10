Caparezza annuncia il ritorno: "Sto scrivendo un nuovo album"

Ieri, mercoledì 9 ottobre, Caparezza ha spento 51 candeline e, nel farlo, ha scelto la migliore celebrazione che si possa immaginare per uno che vive di musica come lui.



Il rapper, cantautore e produttore discografico di Molfetta, al secolo Michele Salvemini, ha deciso di festeggiare non come si fa di solito, ossia ricevendo un regalo dagli altri, bensì facendolo lui stesso. A chi? Al suo stuolo di fan. Caparezza ha infatti annunciato a sorpresa l'arrivo di un nuovo disco, specificando che l'album non arriverà nell'immediato ma che ci vorrà ancora del tempo, come ha scritto lui stesso sui suoi profili social (trovate il post in fondo a questo articolo).

La lieta notizia (un nuovo album equivale sempre a un fiocco azzurro attaccato in casa discografica, quindi è giusto parlare di "lieta notizia") è arrivata quindi direttamente dalle parole del rapper pugliese, il quale ha condiviso su Instagram una foto di lui in sala di registrazione, accompagnata dalla seguente didascalia: "Sì, sto scrivendo un nuovo album. Ci vorrà tempo, modo e persino coniugazione ma arriverà. Love". Sullo schermo alle sue spalle si legge un '51', ossia numero delle candeline che ha spento ieri.



Potete guardare il post di Caparezza in cui annuncia il nuovo album nel contenuto che trovate in fondo a questo articolo.