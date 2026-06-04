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Sydney Sweeney sarà la protagonista del reboot di Sleepy Hollow

Cinema

Vittoria Romagnuolo

©Getty

L'attrice statunitense sarà il personaggio femminile principale dell'adattamento della una rilettura del classico gotico che uscirà nell'autunno 2027 insieme al film. La pellicola sarà prodotta anche dalla nuova società di produzione di Sweeney, la Honey Trap

Il 2027 sarà un altro anno importante per Sydney Sweeney che, dopo essersi messa alle spalle uno dei lavori più importanti della sua carriera - la serie Euphoria, il cui episodio finale è da poco andato in onda in tv - tornerà sul grande schermo nei panni di un'eroina gotica, una tipologia di personaggio inedita per la sua storia di attrice. 
Sweeney sarà la protagonista femminile di Hollow, il film tratto dall'omonimo romanzo di Lindsey Anderson Beer che è una rilettura de La leggenda di Sleepy Hollow. 
Nella nuova versione del racconto di Washington Irwing, la storia si sviluppa attraverso il punto di vista del personaggio femminile.
Sweeney avrà un ruolo anche fuori dal set. La pellicola, infatti, sarà prodotta anche da Honey Trap, la nuova compagnia di produzione dell'attrice statunitense. 

Il libro e il film pronti per l'autunno 2027

L'appuntamento in sala col mondo carico di fascino e di mistero creato da Irving nell'Ottocento è per l'autunno 2027, stagione in cui è fissata l'uscita sia al cinema che in libreria della rilettura de La leggenda di Sleepy Hollow firmata da Lindsey Anderson Beer.
La regista e sceneggiatrice statunitense, che ha già diretto nel 2023 l'horror Pet Sematary: Bloodlines, ha lavorato alla rilettura del racconto gotico, ancora in fase di editing e pubblicazione, in previsione di una trasposizione sullo schermo. 
Il libro, che uscirà praticamente insieme al film, è già un successo assicurato negli States. 
Lindsay Anderson Beer si occuperà anche della sceneggiatura del film con Sweeney protagonista e sarà la regista del lungometraggio. 
Nei prossimi mesi si sapranno anche i nomi degli altri personaggi della storia che descrive un triangolo amoroso in un contesto i cui interviene il soprannaturale. 
Sweeney sarà Katrina Van Tassel, la figlia dell'agricoltore più facoltoso della zona. Resta da capire chi presterà il volto ai suoi pretendenti: Ichabod Crane e Brom Bones.

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Il primo film della casa di produzione di Sydney Sweeney

La leggenda di Sleepy Hollow, storia che è stata portata liberamente varie volte sul grande e piccolo schermo - l'adattamento più popolare per il pubblico contemporaneo è certamente quello di Tim Burton, Il mistero di Sleepy Hollow del 1999 - sarà la prima pellicola prodotta da Honey Trap, la casa di produzione fondata da Sweeney, che ha già avuto esperienza di produttrice con l'horror Immaculate - La prescelta
Hollow (questo dovrebbe essere il titolo del nuovo reboot anche secondo Deadline), sarà un horror d'ambientazione gotica, non privo di elementi tipici del thiller psicologico ed erotico.
Il film sarà targato Honey Trap ma anche LuckyChap, la casa di produzione di Margot Robbie, e Lab Brew, la compagnia di Anderson Beer. 
Sweeney avrà un anno particolarmente intenso con l'aggiunta di questo nuovo progetto.
Nel 2027 è prevista l'uscita anche del sequel di The Housemaid - Una di famiglia, uno dei successi al box office del 2026, in streaming a giugno su Sky (VEDI TUTTI I FILM IN STREAMING DEL MESE).
Il pubblico attende ancora l'uscita del biopic su Christy Martin, Christy
Ancora di stampo biografico, Scandalous! debutto di Colman Domingo come regista di un lungometraggio, in cui l'attrice si calerà nei panni di Kim Novak. 

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Disney via Webphoto - Universal via Webphoto - Warner Bros. Pictures Italia - Amazon MGM via Webphoto

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