Sydney Sweeney sarà la protagonista del reboot di Sleepy Hollow

L'attrice statunitense sarà il personaggio femminile principale dell'adattamento della una rilettura del classico gotico che uscirà nell'autunno 2027 insieme al film. La pellicola sarà prodotta anche dalla nuova società di produzione di Sweeney, la Honey Trap

Il 2027 sarà un altro anno importante per Sydney Sweeney che, dopo essersi messa alle spalle uno dei lavori più importanti della sua carriera - la serie Euphoria, il cui episodio finale è da poco andato in onda in tv - tornerà sul grande schermo nei panni di un'eroina gotica, una tipologia di personaggio inedita per la sua storia di attrice.

Sweeney sarà la protagonista femminile di Hollow, il film tratto dall'omonimo romanzo di Lindsey Anderson Beer che è una rilettura de La leggenda di Sleepy Hollow.

Nella nuova versione del racconto di Washington Irwing, la storia si sviluppa attraverso il punto di vista del personaggio femminile.

Sweeney avrà un ruolo anche fuori dal set. La pellicola, infatti, sarà prodotta anche da Honey Trap, la nuova compagnia di produzione dell'attrice statunitense.

Il libro e il film pronti per l'autunno 2027 L'appuntamento in sala col mondo carico di fascino e di mistero creato da Irving nell'Ottocento è per l'autunno 2027, stagione in cui è fissata l'uscita sia al cinema che in libreria della rilettura de La leggenda di Sleepy Hollow firmata da Lindsey Anderson Beer.

La regista e sceneggiatrice statunitense, che ha già diretto nel 2023 l'horror Pet Sematary: Bloodlines, ha lavorato alla rilettura del racconto gotico, ancora in fase di editing e pubblicazione, in previsione di una trasposizione sullo schermo.

Il libro, che uscirà praticamente insieme al film, è già un successo assicurato negli States.

Lindsay Anderson Beer si occuperà anche della sceneggiatura del film con Sweeney protagonista e sarà la regista del lungometraggio.

Nei prossimi mesi si sapranno anche i nomi degli altri personaggi della storia che descrive un triangolo amoroso in un contesto i cui interviene il soprannaturale.

Sweeney sarà Katrina Van Tassel, la figlia dell'agricoltore più facoltoso della zona. Resta da capire chi presterà il volto ai suoi pretendenti: Ichabod Crane e Brom Bones. Leggi anche The Housemaid - Una di famiglia, Sweeney e Feig tornano per il sequel