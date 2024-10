Sydney Sweeney sarà Kim Novak nel debutto alla regia di Colman Domingo

L'amore scandaloso di Novak e Sammy Davis Jr.

Quella tra Kim Novak e Sammy Davis Jr. fu una delle storie più chiacchierate di Hollywood, esempio del razzismo diffuso nella metà del secolo scorso negli Stati Uniti e delle dinamiche di un settore governato dall'interesse dei potenti che decidevano delle carriere delle star indirizzando, in molti casi, anche la loro vita privata.

Quando Novak e il cantante dei Rat Pack si conobbero, verso la fine degli anni Cinquanta, non avevano idea di quanto dure sarebbero state le conseguenze della loro frequentazione sulle rispettive vite.

Sebbene abbiano speso il resto delle loro vite a negare fermamente di essersi innamorati, l'attrice e il cantante furono protagonisti di un amore breve ma inteso, che finì presto sui giornali dell'epoca e che quasi costò ad entrambi le carriere.

Nell'America dove la popolazione nera si batteva per i diritti civili, la frequentazione tra il comico e la diva del cinema fu osteggiata dagli stessi attivisti che accusarono Sammy Davis Jr. di esporsi in un momento delicato. Novak, invece, già in una posizione difficile con la Columbia Pictures, si mise contro il capo della major, Harry Cohn.

La coppia scandalosa naufragò sotto il peso delle minacce, specie quelle rivolte a lui che, improvvisamente, dopo aver passato le vacanze di Natale con Novak e la famiglia di lei, si sposò con la sua ex ragazza, la ballerina afro-americana Loray White.

Era il 1958, il matrimonio di Sammy Davis Jr. finì dopo un anno. Novak lasciò Hollywood a metà anni Sessanta, pellicole come Indovina chi viene a cena? sarebbero uscite a breve, nel 1967. Si dice che Novak abbia fatto visita al suo amore mai dimenticato prima della morte di lui.

Il nuovo film di Domingo potrebbe essere sentimentale, drammatico, storico ma anche molto critico verso Hollywood e la società americana. Adesso che il contesto culturale è maturo abbastanza per affrontare il dibattito dell'amore interrazziale, questa pellicola potrebbe rivelarsi importante sia per il regista che per i suoi interpreti.