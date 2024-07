Euphoria, le riprese dalla terza stagione al via a gennaio 2025

HBO annuncia l'apertura del set con un post sui suoi canali social. Tutto il cast principale tornerà, a eccezione di Barbie Ferreira, che ha abbandonato lo show, e dello scomparso Angus Cloud

La notizia tanto attesa dai fan di Euphoria è arrivata. Dopo le numerose rassicurazioni di HBO sul fatto che la terza stagione non sarebbe stata cancellata, le riprese dei nuovi episodi della serie di Sam Levinson hanno una data ufficiale. Il network ha infatti comunicato attraverso i suoi canali social che il set di Euphoria 3 aprirà nel gennaio 2025, con tutti i membri principali del cast confermati nei loro ruoli.

I continui rinvii La produzione della terza stagione è stata rinviata più volte: prima per gli scioperi di sceneggiatori e attori di Hollywood, poi per i tanti impegni degli attori principali, ormai diventati star e richiestissimi sui set cinematografici, quindi dal lavoro meticoloso di Sam Levinson per riadattare la sceneggiatura alla crescita degli attori, con un salto temporale di cinque anni in avanti rispetto alla seconda stagione. Anche per questo si erano diffuse voci su una possibile cancellazione dello show, sempre prontamente respinte da HBO. leggi anche Euphoria, HBO smentisce i rumor sulla cancellazione della stagione 3

LE DICHIARAZIONI DI HBO “Sono entusiasta di poter iniziare la produzione di Euphoria a gennaio – ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della promgrammazione HBO Francesca Orsi – Non potremmo essere più felici della nostra collaborazione creativa con Sam e questo incredibile cast. Non vediamo l’ora di dare vita a questa nuova stagione per i fan”.

IL CAST Euphoria dunque tornerà con tutte le sue star: Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie, Eric Dane. Mancherà invece Barbie Ferreira, che aveva già annunciato il suo addio allo show. E ovviamente non potrà essere presente Angus Cloud, l’attore che interpretava il ruolo di Fezco, spacciatore e confidente di Rue, scomparso tragicamente a 25 anni nel luglio dell’anno scorso. leggi anche Euphoria 3, il cast sarà confermato nella nuova stagione

UNO SHOW PLURI PREMIATO Euphoria è uno straordinario successo di pubblico e critica, ha conquistato 25 nomination agli Emmy con nove premi, risultando tra i dominatori della categoria serie tv drammatiche nelle ultime stagioni televisive. La serie è visibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le prime due stagioni sono disponibili on demand.