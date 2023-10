Auguri Caparezza: le frasi più famose delle sue canzoni

6/11 ©IPA/Fotogramma

“VIENI A BALLARE IN PUGLIA” - Estratto dall’album La dimensione del mio caos, è stato uno dei successi più grandi di Caparezza. L’autore qui formula una denuncia della Puglia, la sua terra natale. Ma anche in tutte le difficoltà, non c’è niente da temere finché si continua a ballare