Jimmy Page a processo per Dazed and Confused

Il chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, è stato citato in giudizio per presunta violazione di copyright a Los Angeles, in California, dal cantautore Jack Holmes, che non avrebbe ricevuto il dovuto riconoscimento per le prime versioni di uno dei più grandi successi della rock band britannica, Dazed and Confused. La causa fa riferimento alle prime versioni eseguite dagli Yardbirds, inclusa una registrazione presente nel documentario Becoming Led Zeppelin che sarebbe stata utilizzata senza autorizzazione. Holmes, infatti, sarebbe il presunto autore del brano, che avrebbe scritto e registrato nel 1967. Nello stesso anno, Page l’avrebbe ascoltato dopo aver aperto un concerto degli Yardbirds al Greenwich Village e in seguito l’avrebbe rielaborato con i Led Zeppelin, che avrebbero composto un nuovo testo appoggiato però su una melodia strumentale molto simile all’originale. Nel 2010, Holmes aveva già intentato contro Page una prima causa per violazione del copyright, che i due avevano risolto in via stragiudiziale. L’accordo aveva previsto una modifica nei crediti della sola versione dei Led Zeppelin, “ispirata da Jake Holmes”.