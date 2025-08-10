Spider-Man: Brand New Day, un video di backstage dal set

Sony Pictures ha pubblicato una breve clip con alcune immagini del primo giorno di riprese in mezzo ai fan

Manca poco più di un anno all’approdo in sala di Spider-Man: Brand New Day, nona pellicola dedicata da Sony al personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Steve Ditko, la quarta con Tom Holland protagonista e da quando il personaggio ha fatto il suo ingresso ufficiale nel MCU. E continuano ad arrivare in rete immagini ufficiali e non. Dopo lo svelamento del nuovo costume, ora la produzione ha condiviso un video di un minuto con alcuni momenti di dietro le quinte tratti dal primo giorno sul set.

Un approccio più pratico agli effetti speciali Un video breve ma spettacolare, che mostra come Sony e Marvel abbiano scelto un approccio più pratico e diretto agli effetti speciali di questo nuovo capitolo che vedrà Peter Parker riprendere il proprio ruolo di Spider-Man dopo che la sua persona era stata cancellata dalla memoria degli amici che ne conoscevano l'identità segreta ad opera del Doctor Strange, nel finale di Spider-Man: No Way Home. Leggi anche Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland svela il costume del film

Le parole di Tom Holland “Mi sento bene, è primo giorno. Il mio quarto primo giorno su un set di Spider-Man – dice la voce di Tom Holland nel filmato condiviso da Sony Pictures, che potete vedere embeddato in fondo a questo articolo -. Sai, è divertente mettere di nuovo il costume e stavolta lo sento in qualche modo diverso. È la prima volta che abbiamo i fan sul set nel primo giorno di riprese, ed è molto eccitante condividere tutto questo con loro”.

Il video con i fan Il video mostra l’attore in costume prendere in braccio un bambino che, dietro le transenne, osserva le riprese vestito dal suo supereroe preferito e posare accanto a lui per una foto. Poi partono le immagini delle riprese vere e proprie, quelle di una scena d’azione girata in centro città, con Spider-Man sulla cima di un mezzo blindato. L’attore e agganciato a una serie di cavi che permettono a lui e alla sua controfigura di svolgere le acrobazie in perfetta sicurezza, minimizzando poi il lavoro da fare con la computer grafica in postproduzione. Leggi anche Spider-Man: Brand New Day, rivelata la data di uscita