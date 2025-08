Tom Holland ha svelato il nuovo costume da Uomo Ragno che indosserà nel film Spider-Man: Brand New Day, la collaborazione tra Marvel Studios e Sony Pictures che debutterà nelle sale il 31 luglio 2026. Dopo un breve video che venerdì 1º agosto, in occasione della Giornata nazionale dell’Uomo Ragno, aveva svelato i dettagli della nuova divisa con tanto di motivo a ragnatela nera in omaggio ai fumetti Marvel originali, sabato 2 agosto un altro teaser trailer ha mostrato il protagonista mentre emerge dall’ombra con indosso un outfit dalle tonalità rosse e blu più accese e con l’iconico simbolo del ragno, decisamente più grande rispetto agli analoghi costumi già avvistati nelle precedenti pellicole Spider-Man: Homecoming , Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home . “Siamo pronti?”, domanda Holland.

Il quarto film di Spider-Man sarà diretto da Destin Daniel Cretton sulla base della sceneggiatura di Chris McKenna e di Erik Sommers. Non si tratta del primo progetto del Marvel Cinematic Universe per il regista, che nel 2021 aveva già diretto il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Nel cast di Spider-Man: Brand New Day torneranno le star del franchise Zendaya nei panni della fidanzata di Peter Parker, MJ Jones-Watson, e Jacob Batalon nei panni del migliore amico del protagonista, Ned Leeds. Si aggiungeranno anche nuovi volti come Jon Bernthal nel ruolo del violento Punitore (che era apparso l’ultima volta nella prima stagione di Daredevil: Born Again e che dovrebbe tornare nella seconda), Liza Colón-Zayas (già co-protagonista di Bernthal nella serie tv The Bear ) e Sadie Sink (star della serie tv Stranger Things ). I ruoli di entrambe non sono ancora stati svelati, ma i fan hanno ipotizzato che Sink potrebbe interpretare la mutante dai capelli rossi dell’universo X-Men Jean Grey. Non mancherà inoltre Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner, alter ego di Hulk.

LA STORIA DI SPIDER-MAN

Il film Spider-Man: Brand New Day segnerà la prima riapparizione di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe dall’uscita nel 2021 di Spider-Man: No Way Home, che aveva introdotto anche Tobey Maguire e Andrew Garfield. Alla fine della pellicola precedente, Spider-Man: Far From Home del 2019, Mysterio (Jake Gyllenhaal) aveva rivelato la vera identità di Spider-Man, ossia Peter Parker. Il supereroe aveva quindi chiesto aiuto al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per lanciare un incantesimo e far dimenticare a tutti di essere Spider-Man. Il tentativo, però, era andato storto e aveva causato l’apertura del multiverso, con la conseguente invasione di altrettanti uomini ragno e relativi antagonisti da altre dimensioni. I tre Spider-Man si erano allora alleati per sconfiggere i malvagi, e alla fine Peter Parker aveva deciso di permettere al Doctor Strange di completare l’opera e di rimuovere dalle menti di tutti la propria identità. Anche la sua fidanzata MJ Watson-Jones (Zendaya) e il suo migliore amico Ned Leeds (Jacob Batalon) avevano quindi rimosso dalle loro menti l’informazione. Inoltre, la zia di Peter, May (Marisa Tomei), era morta in un tragico incidente. Ora, dunque, Spider-Man Brand New Day si ispira ai fumetti nei quali il protagonista stringe un patto con il diavolo Mefistofele per fare dimenticare al mondo la sua identità e far resuscitare zia May. Il patto, però, scioglie anche il suo matrimonio con MJ e riavvia il suo mondo. In attesa dell’uscita della pellicola, Holland è impegnato sul set del film epico The Odissey di Christopher Nolan, dove interpreta Telemaco, il figlio di Ulisse (invece interpretato da Matt Damon).