Stranger Things rilancia Child in Time: il ritorno dei Deep Purple

L’effetto Stranger Things Il 16 luglio 2025 il trailer della quinta e ultima stagione di Stranger Things ha sommerso il web con un riff martellante: quello di Child in Time di Deep Purple. Il primo impatto è stato immediato: come per Running Up That Hill di Kate Bush in stagione 4, la canzone anni ’70 ha scalato i trend su Spotify e TikTok, conquistando nuove generazioni. Non è un colpo di fortuna: Stranger Things ha una lunga storia nel reintroduzione di grandi classici – da Metallica a The Police – ma il richiamo di Child in Time è decisamente più profondo e intenso.

Registrata nel dicembre 1969 e pubblicata nel giugno 1970 su Deep Purple in Rock, Child in Time è molto più di un brano: è quasi una suite epica di oltre dieci minuti che esplora temi di guerra, paura e nostalgia della pace. Ian Gillan scrisse parole ispirate alla Guerra Fredda, alternando versi intensi come: “Sweet child in time, you’ll see the line / See the line that’s drawn between good and bad” “See the blind man shooting at the world / Bullets flying…” (“Dolce bambino nel tempo, vedrai la linea / Vedrai la linea tracciata tra il bene e il male” “Guarda l’uomo cieco che spara al mondo / Volano proiettili…”) . Parole che suonavano nel 1970 come una preghiera contro la guerra – Vietnam, tensioni nucleari – e oggi risuonano in un nuovo contesto: il finale della serie, con Hawkins sull’orlo dell’abisso.

Dietro la leggenda: dettagli che forse non sai

Per Ian Gillan, Child in Time non è mai stata solo una canzone. In più interviste ha raccontato che nacque come una riflessione intima e drammatica sul tempo, sulla paura della guerra nucleare e sulle tensioni della Guerra Fredda. Non a caso, il brano fu accolto come un inno di resistenza in molti Paesi dell’Europa dell’Est, dove venne interpretato come una presa di posizione – potente e non esplicitamente politica – contro l’oppressione del regime comunista.

Dal vivo, negli anni ’70, Child in Time raggiungeva picchi impressionanti, non solo emotivi ma anche fisici: le urla di Gillan erano talmente potenti da essere state paragonate al rumore di un jet in fase di decollo. Un’intensità che, col passare del tempo, ha chiesto il suo tributo: dal 2002 la band ha ritirato il brano dalle esibizioni live, perché la voce di Gillan non riusciva più a sostenere quei picchi estremi. Eppure, anche lontano dai palchi, la canzone ha continuato a vivere. È comparsa in film come Twister e Breaking the Waves, oltre che in documentari come One Day in September, confermando la sua potenza evocativa anche fuori dal contesto musicale.