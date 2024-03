Deep Purple, online il video ufficiale di Smoke on the Water

In occasione della riedizione di lusso del sesto album della band (“Machine Head”, originariamente uscito nel 1972 e atteso in una nuova veste per il 29 marzo 2024), il leggendario gruppo rock britannico ha pubblicato un nuovo videoclip della loro hit, con un remix di Dweezil Zappa (figlio del grande Frank, che inoltre è direttamente legato alla canzone....). Il video animato, ideato dalla Chiba Film con sede a Londra, narra la storia di come la canzone è stata concepita



Per la gioia dei fan dei Deep Purple, è stato pubblicato il videoclip ufficiale di Smoke on the Water.



In occasione della riedizione di lusso del sesto album del leggendario gruppo musicale hard rock britannico formatosi a Hertford nel 1968, il regalo che Ian Gillan (voce), Don Airey (tastiera), Roger Glover (basso), Ian Paice (batteria) e Simon McBride (chitarra) hanno voluto fare al proprio affezionatissimo pubblico è proprio quello di un video imperdibile (che potete guardare in fondo a questo articolo). Il sesto disco in studio che sta per uscire in una nuova edizione “luxury” è Machine Head, originariamente pubblicato nel 1972 e adesso atteso in una nuova veste per il prossimo 29 marzo.

La hit dei Deep Purple era contenuta in quell'album, per questo viene adesso proposta con un nuovo videoclip animato, arricchito da un remix di Dweezil Zappa (figlio del grande Frank che, come vedremo, è direttamente legato a Smoke on the Water, dato che in un certo senso l'ha ispirata proprio lui). Il video è stato prodotto con la tecnica dell'animazione dalla Chiba Film con sede a Londra. Narra la storia di come la canzone è stata concepita, con un racconto arricchito da alcuni dettagli visivi.

In fondo a questo articolo potete guardare il videoclip di Smoke on the Water appena pubblicato sul canale YouTube ufficiale dei Deep Purple.



Quel “fumo sull’acqua” messo a titolo dai Deep Purple si riferisce a un incendio a Montreux

Il 4 dicembre 1971, Frank Zappa e i Mothers of Invention si esibivano al Montreux Casinò in Svizzera. Durante il loro concerto, mentre suonavano il brano King Kong, uno spettatore sparò un razzo di segnalazione in direzione del tetto in legno del locale, facendolo andare totalmente in fiamme. Il cantante dei Deep Purple, Ian Gillan, si trovava tra il pubblico. Vide due razzi sparati da qualcuno seduto dietro di lui. In quel momento, anche il resto dei Deep Purple si trovava a Montreux. Erano tutti lì per registrare i brani per il nuovo album, che dovevano incidere proprio nel casinò della città. L’incendio però mandò in fumo l'intero casinò, comprese le attrezzature musicali di Zappa. In base a ciò che la band racconta, Roger Glover (il bassista dei Deep Purple) guardò fuori dalla finestra e vide il fumo dell'incendio disperdersi sulla superficie del lago (il lago Lemàno, spesso chiamato "lago di Ginevra") mentre luci rosse del tramonto pennellavano il cielo. Ed è così che uscì la mitica frase “Smoke on the water and fire in the sky”, il verso della canzone che, letteralmente, significa "fumo sull'acqua e fuoco nel cielo".

I Deep Purple dovettero registrare l’album con la Rolling Stones Mobile Essendo andato in fumo l’intero casinò, i Deep Purple non avevano più un posto in cui incidere il proprio disco.

Così decisero di noleggiare il Grand Hotel e registrarono con la Rolling Stones Mobile, il camion con uno studio di registrazione dei Rolling Stones. Si dice (loro stessi dicono) che abbiano inciso tutto l’album Machine Head in un corridoio dell’albergo, insonorizzato per l'occasione con i materassi dei letti dell’hotel. Tutti i brani sono stati registrati lì, eccezion fatta proprio per Smoke on the Water, incisa in un’altra location.

Il videoclip dura più di sei minuti La clip pubblicata nelle scorse ore dai Deep Purple dura oltre oltre sei minuti. Presenta anche un remix del 2024 della canzone firmato da Dweezil Zappa, “portando la canzone a un cerchio completo”, scrive la giornalista Tina Benitez-Eves sul magazine statunitense American Songwriter. Infatti Dweezil Zappa è proprio il figlio di Frank, colui che in qualche modo è stato la fonte di ispirazione di Smoke on the Water. I registi della Chiba Film, Dan Gibling e Luke McDonnell, hanno dichiarato: "La nostra idea per il video segue il fatto che la band fosse sotto pressione per fare questo disco in tempo dopo gli eventi che si sono svolti al casinò. Abbiamo voluto raffigurare tutti questi eventi e membri della band in modo accurato, ma anche elevare il video animato in una entusiasmante corsa piena d'azione che vede la band inseguita da una puntina giradischi mentre percorrono le profonde scanalature del vinile”.

I registi: “Visitiamo i luoghi e gli eroi menzionati nella canzone”

Dan Gibling e Luke McDonnell, registi del recente videoclip di Smoke on the Water, proseguono affermando: “Nel loro viaggio, visitiamo i luoghi e gli eroi menzionati nella canzone, oltre a incontri con fuoco, acqua, fumo, polizia e persino draghi, mentre cercano di prendere il controllo della puntina del disco e tagliare la loro traccia nel vinile. La scrittura dell'album è stata un'avventura riassunta nei testi, e speriamo di aver creato un'avventura correlata che i fan esistenti e nuovi apprezzeranno”.

Machine Head, il disco con cui i Deep Purple sono diventati Dei dell’Olimpo Rock

Proprio Machine Head è stato l'album di maggior successo dei Deep Purple, raggiungendo la vetta delle classifiche in diversi Paesi, compresa chiaramente la loro terra d’origine, ossia il Regno Unito. La hit contenuta nel disco, Smoke on the Water (uscita anche come singolo), ha raggiunto il quarto posto nella classifica Billboard Pop Singles nel 1973.

Raggiunse inoltre la seconda posizione in Canada.

Oltre alla versione originale appena remixata dal figlio di Frank Zappa, l'edizione super deluxe di Machine Head include due esibizioni dal vivo (una registrata il 9 marzo 1972 al Paris Theatre di Londra durante il tour di Machine Head e l'altra, precedentemente inedita, registrata nell'aprile 1971 al Montreux Casino in Svizzera, prima degli eventi narrati in Smoke on the Water).

Di seguito potete guardare il videoclip di Smoke on the Water appena pubblicato sul canale YouTube ufficiale dei Deep Purple.



