Frank Zappa, il docu-film al cinema dal 15 novembre

Alex Winter ha firmato il lavoro che si propone di ripercorrere la vita privata e musicale dell’artista grazie all’accesso a un archivio inedito di foto e video che ne hanno permesso un racconto unico ed emozionante in grado di soffermarsi su tanti aspetti della storia del cantante che ha influenzato musica e società.

Dal rock al jazz passando per il blues e le sonorità pop, nel corso della prolifica carriera Frank Zappa ha sapientemente mescolato generi differenti dando vita a uno stile unico e ricercato.

Frank Zappa, la storia della vita del musicista in 8 album

Alex Winter: “È la saga drammatica di un grande artista”

Il regista, classe 1965, ha raccontato il processo di creazione della pellicola: “A me e al produttore Glen Zipper sembrava incredibile che non ci fosse ancora un documentario definitivo e completo sulla vita e sui tempi di Frank Zappa. Abbiamo deciso di realizzarlo noi: di raccontare una storia attraverso un film che non è un documentario musicale né un film biografico convenzionale”.

Alex Winter ha poi aggiunto: “È la saga drammatica di un grande artista e pensatore americano; un film che desidera trasmettere la portata della prodigiosa produzione creativa di Zappa e l'ampiezza della sua straordinaria vita personale e politica. Innanzitutto, volevo creare un'esperienza cinematografica molto umana e universale su un individuo straordinario”.