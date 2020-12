3/9 ©Fotogramma

We're Only in It for the Money è il terzo album dei The Mothers of Invention. Come i due predecessori, il disco mescola elementi di stili fra loro diversissimi. Non ci sono canzoni vere e proprie, ma piuttosto brevi sketch sonori simili a jingle pubblicitari, anche se sofisticati. Pubblicato nel 1968, nel massimo fulgore dell'epoca hippie, critica fortemente i figli dei fiori e la loro filosofia. I testi parlano del perché la società induca i giovani alla droga per tenerli "sedati" in una beata incoscienza