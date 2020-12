Whitney Houston, Naomi Ackie sarà la cantante nel biopic

Come riportato da Deadline, la regia sarà affidata a Stella Meghie, queste le sue parole: “Sono stata affascinata dalla sua capacità di riportare la presenza scenica di un’icona globale portando umanità alla sua vita interiore”

Naomi Ackie si prepara a rivestire i panni di una delle voci più iconiche, popolari e amate nella storia delle sette note. L’attrice, classe 1992 , sarà Whitney Houston nel biopic sulla vita dell’arista che ha cambiato per sempre il corso della musica.

Stella Meghie: le dichiarazioni della regista

approfondimento

Whitney Houston nella leggenda, per la terza volta disco di diamante

Deadline ha rilanciato la notizia che ha immediatamente conquistato grande attenzione mediatica: Naomi Ackie interpreterà la voce di l Will Always Love You.

La pellicola sarà diretta da Stella Meghie che ha raccontato il processo di selezione per l'assegnazione del ruolo di protagonista, queste le parole riportate dal magazine: “Abbiamo trascorso la maggior parte dell’ultimo anno in un’estenuante ricerca dell’attrice che potesse interpretare Whitney Houton.

In seguito, la regista ha dichiarato: “Naomi Ackie ci ha impressionati a ogni step del processo di selezione. Sono stata affascinata dalla sua capacità di riportare la presenza scenica di un’icona globale portando umanità alla sua vita interiore”.

Il biopic potrà contare anche sulla presenza di Anthony McCarten, chiamato a prender parte al processo di scrittura.