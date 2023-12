6/17 ©Getty

Saltando da un locale all’altro di Londra, gli Stones iniziano presto a farsi conoscere. Nel 1963 firmano con l’etichetta Decca Records ed entrano subito in competizione con una band di ragazzi di Liverpool, The Beatles, che stava spopolando fuori e dentro il Regno Unito. Nel 1964 esce il primo album – The Rolling Stones – e nel 1965 il secondo, The Rolling Stones No.2, quello con (I Can’t Get No) Satisfaction tra le tracce. Richards, come i suoi compagni, è diventato una star. In foto: Richards nel 1965