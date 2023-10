Rolling Stones, trailer e dettagli sul docu The Stones and Brian Jones

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo documentario di Nick Broomfield su Brian Jones, co-fondatore dei Rolling Stones, in uscita il 17 novembre. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei membri dei Rolling Stones, Broomfield afferma di conoscere Mick Jagger e non solo lui, ma dice che “sono estremamente controllati", quindi non li ha coinvolti nel documentario

È uscito il trailer ufficiale di The Stones and Brian Jones, l'attesissimo documentario di Nick Broomfield su Brian Jones, co-fondatore dei Rolling Stones, in uscita il prossimo 17 novembre. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei membri dei Rolling Stones, Broomfield afferma di conoscere Mick Jagger e non solo lui, ma dice che “sono estremamente controllati", quindi non li ha coinvolti nel documentario. La notizia del documentario è stata data nelle scorse ore in esclusiva dall’edizione americana del magazine Rolling Stone. “Secondo Broomfield, il nuovo album dei Rolling Stones, Hackney Diamonds (di cui trovate un focus nel video in alto, in testa a questo articolo, ndr), rappresenta il miglior suono della leggendaria band inglese ‘da almeno mezzo secolo’, e non c'è momento migliore per l'uscita del nuovo documentario The Stones and Brian Jones nei cinema e in video on demand”, si legge nell’articolo di Marlow Stern uscito su RS. È Stern a raccontare che, quando il regista documentarista Nick Broomfield aveva solo 14 anni, ebbe un incontro casuale con Brian Jones, co-fondatore (e leader originale) dei Rolling Stones. Potete guardare il trailer ufficiale del documentario The Stones and Brian Jones nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Negli anni successivi, il regista che oggi ha 75 anni ha realizzato documentari su personaggi come la serial killer Aileen Wuornos, Sarah Palin, Biggie e Tupac. Nick Broomfield si è sempre chiesto come mai questa icona del rock fosse morta così giovane. “Jones era da solo sul treno, ho bussato alla sua porta e abbiamo chiacchierato per circa venti minuti", racconta Broomfield a Rolling Stone. "Era di classe media, gentile e ha rivelato di essere un appassionato di treni. Amava i treni. E circa sei anni dopo, è morto. Mi sono sempre chiesto cosa sia successo a quella persona che sembrava così equilibrata, felice, famosa e di successo”.

Si trovavano su un treno. Sei anni dopo, dopo essere stato cacciato dal gruppo rock, il chitarrista (che era tormentato per via dell’abuso di alcol e di droghe) venne trovato senza vita in fondo alla sua piscina nel 1969 all'età di 27 anni.

Broomfield: “Bill Wyman si è unito al progetto”

"Una delle ragioni per cui non esistono film su questo periodo è che nessuno è mai stato in grado di farne uno. Quindi, abbiamo fatto questo film e lo abbiamo mostrato alle persone in seguito", spiega Nick Broomfield a RS. "Bill Wyman si è unito al progetto, il che è stato fantastico perché era il tipo che teneva il diario e annotava tutto sugli Stones. Ha tutti questi diari nel suo studio, ogni giorno teneva un quaderno su cosa succedeva”.

Broomfield rivela che ci sono voluti diversi anni per lui e il suo team per raccogliere tutto il materiale d'archivio utilizzato in The Stones and Brian Jones. “La maggior parte delle riprese non era mai stata vista prima”, ha aggiunto Nick Broomfield.

Ha impiegato tre archivisti a tempo pieno e raccolto una grande quantità di materiale perché voleva che il pubblico fosse immerso negli anni '60 e non voleva distrarlo con interviste di oggi.

"Quando abbiamo mostrato il film a Bill Wyman, quello che ha tutto il materiale d'archivio ed è quindi l'archivista è rimasto sorpreso perché non l'aveva mai visto prima", ha dichiarato Broomfield. "Penso che quando riesci a sorprendere persino l'archivista personale dei Rolling Stones, stai facendo bene”.

The Stones and Brian Jones è "una celebrazione dei Rolling Stones" che esplora "la lotta di potere" tra Jones e Mick Jagger e Keith Richards, secondo Nick Broomfield.

Marlow Stern di Rolling Stone conclude con le parole: “E dovrebbe mettere a tacere qualsiasi bizzarra teoria del complotto riguardo alla morte di Jones”.



Potete guardare il trailer ufficiale del documentario The Stones and Brian Jones nel video che trovate nella clip che segue.