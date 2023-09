Rolling Stones con Jimmy Fallon presentano nuovo album

I Rolling Stones hanno svelato i dettagli del loro tanto atteso nuovo album, Hackney Diamonds, in particolare soffermandosi sul singolo principale Angry, durante una conferenza stampa piena di star a Londra.

Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards hanno fatto l'annuncio in un evento presentato dal conduttore statunitense Jimmy Fallon a Hackney, nell'est di Londra, dopo numerosi indizi sull'album giunti nelle scorse settimane.

I tre membri leggendari degli Stones hanno dichiarato che l'album è stato realizzato piuttosto rapidamente dopo essersi riuniti lo scorso dicembre. Hanno scelto il nome, spiegando di aver optato per lo slang londinese poiché alla fine loro sono "una band di Londra".

Questo è il primo album di brani originali della band in 18 anni e la loro prima pubblicazione dopo la morte del batterista Charlie Watts nel 2021. Hanno reso omaggio a lui, affermando che sarebbe stato "molto più difficile" realizzare il disco senza la sua benedizione.

I fan dei Rolling Stones sono stati avvisati per la prima volta lo scorso agosto da un annuncio pubblicato su Hackney Gazette. L'annuncio includeva anche un sito web e un numero di telefono, che portava a un messaggio registrato con un saluto da una voce maschile, con accento cockney, che diceva: "Benvenuti in Hackney Diamonds, specialisti nella riparazione dei vetri. Non arrabbiarti, fallo riparare”, con uno scherzo come se si trattasse di un negozio di riparazione di vetri.

Nel corso del weekend è apparso un altro sito web, dontgetangrywithme.com, con i dettagli dell'evento di oggi (confermati lunedì).

"Nuovo album, nuova musica, nuova era", ha promesso la band, svelando un breve sketch video in cui Fallon viene convocato nel Regno Unito tramite un "telefono dei Rolling Stones".

I Rolling Stones si sono formati nei primi anni '60 e hanno ottenuto otto singoli al numero uno nel Regno Unito, tra cui (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black, e Honky Tonk Women.

Nel 1989 sono stati inseriti nella Rock And Roll Hall Of Fame e hanno festeggiato il loro 60º anniversario con un tour europeo nel 2022, toccando 10 Paesi, tra cui una performance al festival British Summer Time (BST) nel parco di Hyde Park a Londra.