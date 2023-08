Rolling Stones, una pubblicità nasconderebbe indizi sul nuovo album

Il claim recita ‘Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we’ll fix your shattered windows’ tradotto in italiano ‘Il nostro amichevole team ti garantisce soddisfazione. Quando dici di aver bisogno di un riparo, noi aggiusteremo le tue finestre rotte”. I fan del gruppo si sono immediatamente accorti come nel testo siano presenti ben tre titoli di celebri brani dei Rolling Stones, ovvero (I Can’t Get No) Satisfaction, Gimme Shelter e Shattered. Inoltre, sopra il nome dell’azienda è ben visibile il logo del gruppo e nella parte in basso a sinistra è riportato l’anno di fondazione della ditta, cioè ‘Est.1962’, come quello della formazione.

approfondimento 80 anni di Mick Jagger, da Tina Turner a Bowie: i duetti più famosi