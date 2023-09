Rolling Stones, evento in streaming con Jimmy Fallon per nuovo album

La mitica band inglese sta per fare uscire il suo primo album in studio in quasi due decenni. Si intitola Hackney Diamonds e sarà trasmesso in diretta domani, mercoledì 6 settembre, durante un evento su YouTube assieme a Jimmy Fallon. Si tratta di un grande ritorno degli Stones, dato che questo è il loro primo album in studio originale da “A Bigger Bang” del 2005. Intanto un video con Fallon che anticipa l’evento di domani è diventato virale in rete

I Rolling Stones sono tornati, e in splendida forma. Anzi, smagliante! Non che la leggendaria band capitanata da Mick Jagger se ne sia mai andata, macché: questo loro "grande ritorno" si riferisce a un loro ritorno in studio di registrazione, dove il gruppo inglese ha inciso un nuovo album di inediti. Si tratta del loro primo album originale in studio in quasi due decenni, dato che il precedente era A Bigger Bang del 2005.

Il disco si intitola Hackney Diamonds e sarà trasmesso in diretta mercoledì 6 settembre durante un evento su YouTube assieme a Jimmy Fallon. Intanto un video con Fallon che anticipa l’appuntamento di domani è diventato virale in rete (potete guardare il divertente video in fondo a questo articolo).

L'LP farà il suo debutto mondiale domani con una livestream esclusiva su YouTube. Vedremo Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood conversare sul palco con Jimmy Fallon dal quartiere londinese di Hackney, un quartiere che è al centro del nuovo album, secondo il comunicato stampa ufficiale della band (e come il titolo stesso del disco attesta).

In fondo a questo articolo potete guardare l'esilarante clip in cui Jimmy Fallon annuncia il grande evento in live-streaming di domani, mercoledì 6 settembre.