Mick Jagger, il catalogo dei Rolling Stones forse in beneficenza

Il catalogo musicale dei Rolling Stones non è in vendita, ma forse sarà donato in beneficenza. In un’intervista rilasciata a The Wall Street Journal, Mick Jagger ha ipotizzato il destino delle creazioni della band e ha spiegato le ragioni dell’eventuale scelta: “I miei figli non hanno bisogno di 500 milioni di dollari per vivere bene. Preferisco fare qualcosa di buono nel mondo”. Il frontman del gruppo rock, che ha 80 anni e otto figli di età compresa tra i 6 e i 52 anni, è ora in vacanza in Sicilia ma non accenna a frenare la propria attività, non solo con l’uscita il 20 ottobre dell’ultimo album Hackney Diamonds (il ventiquattresimo disco in studio e il primo lavoro di inediti dopo 18 anni), ma anche con ipotetici tour postumi interpretati da ologrammi. In un’intervista rilasciata a Cbs lo scorso anno, anche il chitarrista Keith Richards aveva affrontato l’ipotesi della vendita dei diritti musicali della band: “Non so se siamo pronti. Andremo avanti per un altro po’, ci metteremo dentro altra roba. L’unica cosa che significa la vendita di un catalogo è che stai diventando vecchio”.