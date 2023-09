Tutte le guest star di “Hackney Diamonds” dei Rolling Stones. FOTO

16/17 ©Getty

Fa venire le lacrime agli occhi inserire Charlie Watts tra le guest star di un disco dei Rolling Stones, ma come ben sappiamo purtroppo lo storico batterista degli Stones è scomparso nell’agosto del 2021. Tuttavia in questo album c’è anche lui. In due canzoni c’è la band nella formazione originale, con Jagger, Richards, Wood, Bill Wyman e Charlie Watts, quest’ultimo in registrazioni del 2019. Watts è presente in Live by the Sword e in Mess It Up, mentre negli altri pezzi suona Steve Jordan