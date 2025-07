Il 16 luglio 2025 segna un momento decisivo per tutti gli appassionati di Stranger Things: Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer della quinta e ultima stagione della serie cult, Stranger Things 5 (e potete - anzi: dovete - guardarlo nel video in alto, la clip in testa a questo articolo). Dopo anni di ipotesi, aspettative e silenzi, i fan possono finalmente intravedere ciò che li attende nell’ultima corsa contro il male che minaccia Hawkins.

Un nuovo poster ufficiale, diffuso ieri - 15 luglio 2025 - ha anticipato il debutto del trailer ufficiale, offrendo un primo indizio visivo su ciò che sta per accadere.

Undici e il suo gruppo si troveranno, come prevedibile, a fronteggiare un’ennesima insidia. Siete pronti a fare ritorno a Hawkins… anzi, nel Sottosopra? Preparatevi, perché è il momento di dare un primo sguardo a ciò che ci attende.

Potete guardare il nuovo teaser trailer di Stranger Things 5 nel video che trovate in alto, in testa all’articolo.



Un poster per accendere l’attesa

A distanza di nove anni dalla prima stagione, Netflix ha celebrato la longevità e il successo di Stranger Things con la pubblicazione di un poster inedito. L'immagine segna simbolicamente l’inizio della fine e preannuncia il ritorno dell’oscura minaccia: Vecna è ancora un pericolo. Gli ideatori dello show, i fratelli Duffer, hanno promesso un capitolo finale che non farà sconti in termini di azione ed emozioni. Il progetto, spiegano, è stato concepito come un evento televisivo su scala cinematografica, con l’ambizione di regalare al pubblico una narrazione potente, divisa in tre momenti distinti.

La pubblicazione degli episodi: un finale in tre atti

La stagione conclusiva verrà distribuita in tre volumi: il Volume 1, che comprenderà gli episodi dall’1 al 4, sarà disponibile a partire dal 27 novembre 2025 (in Italia dalle ore 2 del mattino). Il secondo blocco, Volume 2, contenente gli episodi dal 5 al 7, seguirà il 26 dicembre 2025. Infine, l’episodio finale – un vero e proprio lungometraggio – sarà rilasciato il 1° gennaio 2026 come Volume 3, chiudendo così definitivamente il cerchio narrativo iniziato nel 2016.

La trama: Hawkins nel 1987, l’ultima battaglia

La sinossi ufficiale di Stranger Things 5, l’attesissima quinta stagione della serie tv, ci riporta a Hawkins, nell’autunno del 1987, in uno scenario profondamente trasformato. Dopo l’apertura delle faglie verso il Sottosopra, la città è ormai irriconoscibile. I protagonisti sono costretti a unirsi ancora una volta per una missione finale: scovare e distruggere Vecna, scomparso misteriosamente nel nulla. Nel frattempo, il governo impone una quarantena militare intorno a Hawkins, dando il via a una caccia serrata contro Undici, costretta nuovamente a nascondersi. Il clima si fa sempre più teso con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, mentre una nuova, terribile oscurità minaccia di consumare ogni cosa. Per salvare il loro mondo, gli amici dovranno restare uniti. Ancora una volta. E per l’ultima volta.

Un teaser trailer epico per inaugurare l’addio

Con l’arrivo del primo teaser trailer, uscito il 16 luglio, parte ufficialmente il conto alla rovescia verso l’ultima avventura a Hawkins. Le aspettative sono altissime: tre anni di attesa separano i fan dall’ultima stagione, un intervallo carico di misteri, anticipazioni e teorie. Ora, finalmente, è tempo di vedere cosa li attende davvero. La battaglia finale è ormai alle porte.

