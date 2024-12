Marisa Tomei, l’attrice premio Oscar compie 60 anni: i film più famosi

Nata a New York il 4 dicembre 1964, ha vinto la statuetta come non protagonista per il suo ruolo in Mio cugino Vincenzo (1992). Ha ricevuto altre due nomination nella stessa categoria per In the Bedroom (2001) e The Wrestler (2008). È apparsa in numerosi altri film celebri, da Cronisti d'assalto a What Women Want, da Terapia d'urto a Onora il padre e la madre. Ha interpretato il ruolo di May, la zia di Peter Parker, nell’universo Marvel