Brothers, trama e cast della commedia action targata Prime

La pellicola, tratta da una storia di Etan Cohen, vede i due acclamati attori interpreti di una coppia di improbabili gemelli. Nel cast stellare anche Glenn Close, Marisa Tomei e Brendan Fraser



Può il crimine riunire una famiglia divisa da moltissimi anni? È questa la scommessa di Brothers, commedia d'azione diretta da Max Barbakow - regista dell'acclamato Palm Springs - con protagonisti Josh Brolin e Peter Dinklage.

I due divi di Hollywood, premiati rispettivamente con l'Emmy e il SAG Award, sono una coppia di fratelli, ulteriormente legati dall'attività criminale di famiglia.

Brothers è il racconto di quella che per entrambi dovrebbe essere l'ultima rapina, un furto di preziosissimi smeraldi che diventa un'avventura on the road dai risvolti inaspettati.

Il film, che debutta su Prime Video giovedì 17 ottobre, è disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. Ecco cosa bisogna sapere.

Brolin e Dinklage gemelli criminali Jady Munger (Peter Dinklage) bussa alla porta di suo fratello Moke (Josh Brolin) dopo molti anni proponendogli di tornare in affari con lui per un furto di smeraldi, la rapina che potrebbe essere per entrambi il colpo della vita.

Moke, che aveva smesso con le attività criminali e che con fatica stava provando a vivere la sua vita lontano dal fratello (un improbabile gemello, un po' come nel cult degli anni Ottanta I gemelli di Ivan Reitman con Arnold Schwartzenegger e Danny De Vito), accetta con riluttanza di partecipare alla rapina mettendosi in viaggio per il Paese in quella che da subito diventa una folle avventura on the road.

Ben presto la coppia di ritrova a far posto a Cath (Glenn Close), la madre di Moke e Jady che ha abbandonato i figli molti anni prima.

Il ritorno della donna, però, non è spinto da alcun istinto materno: Cath vuole le gemme almeno quanto i suoi due figli e ben presto la rapina diventa un affare in cui tutti sono contro tutti.

Tra le varie forze in gioco, le autorità diventano i nemici meno pericolosi. leggi anche I gemelli, arriva il sequel del film con Schwarzenegger e DeVito

Nel cast Glenn Close e Brendan Fraser Brothers è una storia nata dalla mente di Etan Cohen sviluppata per lo schermo da Macon Blair, che ha scritto e diretto la pellicola premiata al Sundance I Don't Feel at Home in This World Anymore.

Nel cast di questa commedia dal ritmo serrato, piena di momenti elettrizzanti e di situazioni esilaranti, sono stati coinvolti nomi di primissimo piano del panorama cinematografico internazionale.

Il premio Oscar Marisa Tomei è l'assurda compagna di Dinklage. La già citata Glenn Close, tra le star più premiate di Hollywood, è la madre senza scrupoli dei due protagonisti.

Brendan Fraser, premio Oscar per The Whale, proverà a fermare la piccola banda di criminali con le forze dell'ordine.

La pellicola negli States è arrivata per qualche giorno ad ottobre in sale selezionate. In Italia è disponibile direttamente sul piccolo schermo.

