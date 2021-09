I gemelli, in arrivo il sequel Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito

Ivan Reitman: "È davvero un film sulla famiglia e non importa quanto si possa esser differenti, dobbiamo imparare ad andare d’accordo"

Ora, a distanza di oltre trent’anni, Deadline ha annunciato in esclusiva l’avvio della produzione del sequel che vedrà la coppia nuovamente insieme.

Deadline ha rivelato in esclusiva che le due stelle di Hollywood riprenderanno i loro ruoli, ma al loro fianco arriverà un nuovo gemello, interpretato da Tracy Morgan.

Per quanto riguarda le riprese, la location scelta è la città di Boston e l’apertura del set è prevista per il mese di gennaio. Il regista canadese ha dichiarato: “È davvero un film sulla famiglia e non importa quanto si possa essere differenti, dobbiamo imparare ad andare d’accordo. Questi ragazzi hanno una grande alchimia insieme”.