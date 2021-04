Schwarzenegger "festeggia" Ingenuity con due battute dai suoi film

Si è trattato del primo volo a motore eseguito su un pianeta diverso dalla Terra e il grande Schwarzy non ha certo trattenuto l'entusiasmo, pubblicando sui suoi canali social un video di un minuto in cui, congratulandoli con la NASA, ha commentato: “Quando ho sentito di quest'elicottero, ero così su di giri che ho pensato subito: “Porta le chiappe su Marte!”. Ma poi ho pensato: sono già su Marte, di che diavolo sto parlando?”. Evidente citazione di uno dei suoi cult movie, Atto di forza. E ha continuato: “Non riesco ad aspettare tutto il materiale girato... perciò l'unica cosa che posso dire visto che stiamo parlando di elicotteri è... “Get to the chopper!”. Una delle frasi celebri di Predator, una delle preferite in assoluto di Schwarzenegger che l'aveva risfoderata tante altre volte in precedenti apparizioni social.