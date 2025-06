Ultimo in tour, la possibile scaletta della prima data a Lignano

Dopo la data zero, il cantautore romano si esibirà in molte altre città: da Ancona a Messina passando per Milano e Roma fino all’appuntamento conclusivo in programma allo stadio San Nicola di Bari il 23 luglio

Al via domenica 29 giugno il quarto tour consecutivo negli stadi di Ultimo (FOTO). Biglietti sold out da sette mesi. 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza con una passerella di 30 metri di lunghezza sono soltanto alcune delle incredibili misure della struttura che ospiterà l’artista.

ultimo, la possibile scaletta del concerto a lignano sabbiadoro Grande attesa per l’inizio della nuova tournée di Ultimo. Domenica 29 giugno l’artista salirà sul palco dello stadio Guido Teghil, questo l’indirizzo: viale Europa 144, 33054, Lignano Sabbiadoro, Udine. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Ad aprile il cantautore ha pubblicato il nuovo singolo Bella davvero. Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta dello spettacolo. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti a Messina nel giugno dello scorso anno: Il capolavoro

Sono pazzo di te

Quando fuori piove

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Paura mai

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te

Quel filo che ci unisce

Ti dedico il silenzio

Nuvole in testa

Amati sempre

Occhi lucidi

Neve al sole

Quei due innamorati

Altrove

I tuoi particolari

Giusy

Buongiorno vita

La stella più fragile dell’Universo

Tornare a te

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Pianeti

Alba

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi Dopo il concerto a Lignano Sabbiadoro, Ultimo si esibirà in numerose altre città italiane: da Ancona a Messina passando per Milano e Roma fino all’appuntamento conclusivo allo stadio San Nicola di Bari in programma il 23 luglio. Questo il calendario completo della tournée: 29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

2 luglio 2025 – Ancona, Stadio del Conero

5 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

7 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

10 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

11 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

13 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

18 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

23 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola Approfondimento Ultimo, è uscita la canzone Bella Davvero. Il testo

Oltre 1.750.000 biglietti, sette milioni di copie vendute e più di 3,5 miliardi di streaming su Spotify sono alcuni dei numeri della carriera in continua ascesa di Ultimo. A pochi giorni dall’inizio della tournée, l'artista ha festeggiato un altro importante primo posto in classifica grazie all’album Ultimo Live Stadi 2024 (Live): “È il disco più venduto in Italia! Mi dicono dalla regia che non succedeva da sei anni che il disco live di un artista italiano andasse primo in classifica”. L’artista ha proseguito: "Io so bene che lì fuori ci siete voi che abbracciate le mie canzoni vecchie o nuove che siano. Sempre con lo stesso trasporto e amore. Grazie”. Approfondimento Ultimo in concerto a Roma, sold out il suo decimo stadio Olimpico