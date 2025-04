Ultimo, è uscita la canzone Bella Davvero. Il testo

Ultimo ha pubblicato il nuovo singolo Bella davvero, una dedica d’amore che arriva in un momento particolare per la vita del cantautore, che lo scorso 30 novembre è diventato papà di Enea, il figlio avuto dalla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo . La sua prima canzone del 2025 è accompagnata da un video firmato da Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) e precede il quarto tour negli stadi, che a sette mesi dall’inizio è già sold out in tutte le date: Lignano Sabbiadoro (29 giugno), Ancona (2 luglio), Milano (5 e 7 luglio), Roma (10, 11 e 13 luglio), Messina (18 luglio) e Bari (23 luglio). Nei prossimi mesi, tra il brano e gli show uscirà un disco live in tre formati: CD, vinile, e un terzo ancora non rivelato. Tra i progetti più attesi, poi, c’è il Raduno degli Ultimi, un concerto-evento che si svolgerà a Roma in una location inedita nel 2026. Nel frattempo, da settimane Ultimo era apparso e scomparso dai social, pubblicando e cancellando indizi, post e frasi criptiche. Solo pochi giorni fa aveva svelato il titolo e la data di uscita del singolo: “Bella Davvero è il titolo della mia nuova canzone che uscirà questo venerdì 18 aprile. Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero”.

IL TESTO

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E dormivi così col pigiama tuo blu

Che ti andava un po’ stretto e forse era troppo leggero

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella sul serio

Te ne stavi così

Con il tuo naso all’insù

Indicando e piangendo qui sotto st’inutile cielo

Ti ricordi di me

Ero zitto, ero zitto, ero zitto davvero

Me ne stavo così

Col cappuccio all’insù

Sempre schivo e in disparte ma in fondo col cuore sincero

Era bello per me

Era bello, era bello, era bello davvero

Mi guardavi come dipendesse soltanto da me

Tu mi bucavi con gli occhi e in un colpo eri dentro di me

Mi ricordo di te

Mi ricordo di te

Eri bella, eri bella, eri bella

E parlavi di un mondo che adesso però qui non c’è

E mi sento da solo anche se sei di fianco di me

Mi ricordo di te

Avevamo un sogno in tasca

Sigarette e birre in piazza

Sapevamo di arroganza

Timidezza e vita sparsa

Noi

Tra dubbi e incertezze

Le lacrime nere noi

Avevamo quel poco per ridere tutte le sere

Ma era bello, era bello, era bello davvero

Dimmi perché la vita di colpo ci ha portato qui

A parlare così

Come fossimo stelle già spente che vedi per caso nel cielo

È finita, è finita, è finita davvero

Ma io sento che un giorno per caso ritornerai qui

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero

Tarara-tarara -tarara

Tarara-tarara -tarara

Siamo stelle per sempre vicine ad un pezzo di cielo

Eri bella, eri bella, eri bella, ero bella davvero