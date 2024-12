Ultimo in concerto a Roma, sold out il suo decimo stadio Olimpico

Il cantautore ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto: “Ho in mente per la mia città qualcosa oltre l’immaginabile, forse folle, di cui devo ancora parlare bene alle persone che ho vicino”

Un altro traguardo storico per Ultimo , che ha messo a segno il suo decimo sold out allo stadio Olimpico. L’artista ha commentato il risultato con un post sul profilo Instagram da oltre 3.900.000 follower: “Ormai dirvi grazie sembra quasi ridondante”.

La voce di Vieni nel mio cuore ( FOTO ) ha scritto su Instagram: “A Roma in questi anni ho visto oltre 650.000 persone. Ho parlato a tutti voi e voi avete parlato a me”.

Decimo concerto da tutto esaurito allo Stadio Olimpico di Roma. In soli sei anni l’artista è riuscito in un’impresa straordinaria. Dopo il primo show nel 2019 e l’appuntamento al Circo Massimo tre anni dopo, Ultimo ha messo a segno tre concerti sold out nel 2023, nel 2024 e nel 2025.

Il cantautore ha rivelato di essere al lavoro a un nuovo progetto: “Mi hanno proposto una quarta data all’Olimpico quest’anno ma ho detto di no perché ho in mente per la mia città qualcosa oltre l’immaginabile, forse folle, di cui devo ancora parlare bene alle persone che ho vicino”.

Infine, Ultimo ha concluso: “Forse irrealizzabile, e proprio per questo…. la cosa giusta in cui credere. Non smettete mai di credere alle favole”.