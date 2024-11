Ultimo dedica La parte migliore di me al figlio che sta per nascere

Il prossimo anno Ultimo tornerà in concerto negli stadi per nove appuntamenti: Roma, Milano, Ancona, Lignano Sabbiadoro, Messina e infine Bari

Ultimo ha pubblicato La parte migliore di me, il brano dedicato al primogenito in arrivo. Il cantautore ha raccontato: “Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te “.

ultimo, il testo del brano la parte migliore di me

L’artista romano ha pubblicato la canzone La parte migliore di me, dedicata al figlio in arrivo. In concomitanza con la distribuzione del brano, il cantante ha svelato anche il nome del nascituro: Enea. La voce di Pianeti ha presentato il singolo in un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me”.

Questo il testo della canzone La parte migliore di me:

Avrai preso da me

se fuggirai dalla vita

se ti perderai nel cuore

di una sconosciuta.

non ti parlo ma scrivo

ti scrivo e riscrivo

perché dolce è il pensiero

che ci sei e non ti vedo.

e avrai preso da lei

se sarai spesso contento

se nel dubbio sorridi

e non porterai un ombrello.

se cammini e nel mentre

non ti guardi intorno

perché il mondo per te

è solo quello che hai dentro.

avrai preso da me

se dormirai spesso male

se ti sveglierai presto

senza sapere bene se quella sensazione è normale.

Sentirla o se sei solo tu

che al mondo riesci ad averla

e avrai preso da lei

se ti perdonerai spesso.

se avrai voglia di un film

quando ti sentirai stanco

iniziare a vederlo

e lasciarsi stupire

avrai preso da me

se dormirai sul finale

avrai preso da me

avrai preso da lei

ho un labirinto nel cuore

mi sa che sei tu la direzione perfetta

per non perdermi più

e avrai preso da me

avrai preso da lei

voglio lasciarti la parte migliore di me

e posso farlo soltanto qui dentro

perché sei dentro questa canzone

e dentro questa canzone

io sono con te, con te, con te

avrai preso da me

se a scuola sarai distratto

non ti auguro niente

anzi ti auguro tutto

scusa la confusione

ma è bello così

ho un labirinto nel cuore

ti immagino qui a regalarmi

parole, risate, anche pianti

ma solo per me

vorrei prenderti il cielo

foreste, dipinti

pregherò perché tu possa sempre sentirti

avrai preso da me

avrai preso da lei

ma un labirinto nel cuore

mi sa che sei tu la direzione perfetta

per non perdermi più

e avrai preso da me

avrai preso da lei

voglio lasciarti la parte migliore di me

e posso farlo soltanto qui dentro

perché io vivo nelle canzoni

e dentro questa canzone

tu vivi con me, con me, con me

tu vivi con me, con me, con me