Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, prime foto social di gravidanza

“Un po’ di panciotta, un po’ di voglie e un chitarrista messicano che ho trovato in Sicilia”. Jacqueline Luna Di Giacomo mostra il pancione di profilo e rivolge una smorfia all’obiettivo mentre il suo compagno e papà del bambino in grembo, Ultimo, suona la chitarra con un voluminoso cappello di paglia in testa. La futura mamma ha condiviso su Instagram la prima foto quasi in tre dopo la rivelazione della gravidanza, avvenuta solo pochi giorni fa in occasione del concerto del cantante a Roma. Finora, i futuri genitori hanno condiviso la lieta notizia e l’iniziale del nome del maschietto, E, che secondo i fan sta per Edoardo, il migliore amico di Ultimo scomparso prematuramente per un incidente. “Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no. Spengo la sigaretta e penso che non gli imporrò di studiare pianoforte. Mi fischiano le orecchie nel silenzio mentre Roma rimane accesa a cullarmi”, ha scritto il cantante in una dedica sui social al figlio. “Se mi dirà che vuole diventare ingegnere spaziale, gli dirò vola. Se vorrà diventare medico, lo ringrazierò a vita da buon ipocondriaco. Se vorrà lavorare in un bar gli dirò che andrò a prendere il caffè da lui ogni mattina, se vorrà. Se durante l’adolescenza a scuola mi chiameranno dicendo “suo figlio ha la mente per aria”, sorriderò e saprò da chi ha preso. Prendo il telefono e riguardo quel padre mentre canta ti dedico il silenzio col figlio abbracciati piangendo. Torno a commuovermi e mi dico: Mi avete insegnato voi la parola AMORE”. La coppia è stata poi in Sicilia per la tappa del tour di lui il 28 giugno a Messina, dove il cantante romano tornerà anche nel 2025 e già con un grande successo, perché i biglietti per il prossimo anno sono già quasi sold out.