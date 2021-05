9/16 ©Webphoto

In “Big Little Lies” ci sono tre esempi di madri molto diverse e ugualmente iconiche: Jane, giovane che fa di tutto per sbarcare il lunario e poter provvedere al figlio avuto in seguito a uno stupro; Celeste, che sopporta le violenze del marito per mantenere la stabilità dei suoi bambini; Madeline, madre borghese e perfezionista spesso in conflitto con la figlia adolescente. Sono interpretate da Shailene Woodley, Nicole Kidman e Reese Witherspoon