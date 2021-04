Sono tante le vip diventate mamme nel 2021, tra influencer, attrici e modelle. Trattandosi di personaggi molto seguiti sui social, anche ciò che indossano nel post gravidanza fa tendenza e suscita l'attenzione dei follower. A partire dal pigiama rosa indossato da Chiara Ferragni durante il parto di Vittoria, già sold out. E se c'è chi sceglie la comodità, come Ashley Tisdale, c'è anche chi come Emily Ratajkowski punta sulla sensualità