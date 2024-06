La favola di Ultimo continua. Il cantautore romano, che ha collezionato sei sold-out all'Olimpico di Roma in meno di un anno, anche nel 2025 sarà in tour negli stadi italiani.

Il tour 2025 di Ultimo

Da quattro estati, Ultimo è tra i grandi protagonisti della musica italiana live. E se fino a qualche anno fa parlava della volontà di prendersi una pausa, qualcosa è cambiato.

“Avevo detto che mi sarei fermato l’anno prossimo, ma quando vi ho rincontrati quest’anno ho sentito un calore e un amore che non avevo mai provato e allora mi sono detto che finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”: queste le sue parole, pronunciate nel corso del concerto (rigorosamente sold-out, come lo sono stati i precedenti e come saranno le date già in programma) all'Olimpico di Roma. La grafica a tutto schermo che svelava le nuove date, sulle note di Vieni nel mio cuore, è stata accolta con un boato.

Così, anche nell'estate 2025, Ultimo suonerà dal vivo. E lo farà negli stadi, da nord a sud dell'Italia:

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

2 luglio 2025 – Ancona, Stadio del Conero

5 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

10 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

18 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

23 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola

I biglietti per le nuove date saranno saranno disponibili sul sito di Vivo Concerti dalle ore 14 di lunedì 24 giugno 2024 e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di sabato 29 giugno 2024.