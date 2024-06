La possibile scaletta dei concerti 2024 di Ultimo

Il 2 giugno, dallo Stadio Nereo di Trieste, ha preso il via il tour 2024 di Ultimo. Un tour che porterà il cantante romano da nord a sud dell'Italia, all'interno dei principali stadi, per cantare davanti a platee quasi tutte sold-out.

La scaletta

Sebbene l'ordine delle canzoni possa cambiare, e le sorprese non siano escluse, è possibile basarsi sulla scaletta dei concerti di Napoli (andati in scena l'8 e il 9 giugno) per delineare la scaletta del tour 2024 di Ultimo:

Capolavoro

Sono pazzo di te

Quando fuori piove

Il ballo delle incertezze

Ti va di stare bene

Tutto questo sei tu

Ipocondria

Paura mai

Rondini al guinzaglio

Racconterò di te

Quel filo che ci unisce

Nuvole in testa

Ti dedico il silenzio

Amati sempre

Occhi lucidi

Neve al sole

Lunedì

Altrove

I tuoi particolari

Solo + Wendy

La stella più fragile dell'Universo

Giusy

Buongiorno vita + L’ultima poesia rit

Tornare a te

Piccola stella

Vieni nel mio cuore

Alba

Pianeti

La stazione dei ricordi / Le solite paure

22 settembre

Sogni appesi