Ultimo ha cantato a casa di una fan con disabilità

Una ragazza di nome Chiara che non riesce a muovere nulla del proprio corpo se non gli occhi ha ricevuto una sorpresa meravigliosa dal suo beniamino. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è arrivato nella sua abitazione e ha cantato per lei. La ragazza e tutta la sua famiglia sono stati inoltre invitati a uno dei prossimi concerti del cantautore romano