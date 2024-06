ultimo, la possibile scaletta dei concerti a napoli

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla scaletta che verrà proposta ai concerti in programma l’8 e il 9 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Nuova estate da record per Ultimo . Il cantautore romano si appresta a salire sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona per i due attesissimi appuntamenti. Nel frattempo il suo ultimo album Altrove è stato certificato disco d’oro.

Al momento il cantautore non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla scaletta che potrebbe essere simile a quella della prima data a Trieste. Stando a quanto riportato da Setlist , ecco i brani proposti allo Stadio Nereo Rocco:

Oltre 400.000 biglietti venduti per la terza tournée negli stadi di Ultimo. A soli 28 anni l’artista conta più di 30 concerti negli stadi e un totale di 1.650.000 biglietti venduti dall’inizio della carriera. Sabato 8 e domenica 9 giugno Ultimo sarà in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona .

A maggio Ultimo ha pubblicato il sesto album Altrove debuttando direttamente al primo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. A meno di un mese dall’uscita, il progetto discografico è stato certificato disco d’oro. L’artista su Instagram: “Il disco Altrove è disco d’oro… il tour è partito e io sono carico carico carico… è un periodo fondamentale per la mia vita e per la mia carriera”.

Il cantautore ha aggiunto: “Godetevi tutto ragazzi… io ci sono dentro come poche volte… sono grato del vostro amore e riconoscente a tutti voi dal profondo del cuore. Ascoltate Altrove, ascoltate la musica che vi pare e fate quello che vi fa stare bene … alla fine è quella l’unica cosa che rimane. Siete con me e io sono con voi”.