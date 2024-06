Ultimo, al via da Trieste il tour 2024: la scaletta del concerto

Per la prima volta, il cantautore romano porta dal vivo Occhi lucidi, Quei due innamorati e Altrove. Tantisissimi i fan accorsi alla data zero, alcuni dei quali hanno sfidato la pioggia dormendo in tenda per aggiudicarsi un posto sotto il palco

Ultimo, la data zero

Il ritorno in tour di Ultimo era attesissimo. A dimostrarlo è stato il sold-out della sua data zero, allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, domenica 2 giugno. Sin dal pomeriggio del sabato, i fan hanno cominciato a stanziare davanti ai cancelli, preparandosi a una notte in tenda per assicurarsi la miglior vista del loro idolo. Hanno atteso per ore sotto la pioggia, tra ombrelli e k-way, accorsi qui da ogni angolo d'Italia. C'erano intere famiglie, gruppi di amici, giovanissimi e over 60, tutti uniti dalla musica di Ultimo. E dal suo modo unico di cantare l'amore.

Queste le tappe del tour estivo:

8 e 9 giugno – Stadio Maradona, Napoli

– Stadio Maradona, Napoli 15 e 16 giugno – Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

– Stadio Olimpico Grande Torino, Torino 22, 23 e 24 giugno – Stadio Olimpico, Roma

– Stadio Olimpico, Roma 28 giugno – Stadio San Filippo–Franco Scoglio, Messina

– Stadio San Filippo–Franco Scoglio, Messina 6 luglio – Stadio Euganeo, Padova