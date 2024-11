I Simpson, dopo 35 anni va in pensione la voce di Milhouse

L'attrice e doppiatrice Pamela Hayden, voce storica del personaggio di Milhouse Van Houten e di tanti altri personaggi de I Simpson, ha annunciato il proprio addio allo show. Dopo ben 35 anni, dunque, la voce di Milhouse va in pensione.

L’ultimo episodio dell’ugola originale dell’amico di Bart e Lisa (e voce anche di tanti altri personaggi della mitica serie animata firmata da Matt Groening, come vedremo tra poco) sarà Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes, che andrà in onda negli Stati Uniti il 24 novembre 2024.

In tre decenni e mezzo di onorata carriera nella produzione de I Simpson, Hayden ha prestato la voce a Milhouse (il miglior amico di Bart Simpson, il bambino dai capelli blu e con gli occhiali), al bullo della scuola Jimbo Jones (che nella versione italiana viene tradotto come Secco), a Rod Flanders (e talvolta anche a suo fratello Todd), alla moglie del capo della polizia Clancy Wiggum (che nella versione italiana viene trasformato in Clarence Winchester, meglio conosciuto come Commissario Winchester), ossia Sarah (che è la mamma di Ralph, il compagno di classe di Lisa), e all’amica di Lisa, Janey Powell.



Potete guardare il video in cui Pamela Hayden annuncia il suo ritiro dalla serie di Matt Groening nella clip condivisa dal profilo Instagram ufficiale de I Simpson, che trovate in fondo a questo articolo.