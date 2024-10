I Simpson, le prime immagini della parodia di The White Lotus

Proprio come nello show HBO, nell’episodio The Yellow Lotus Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie "incontrano la morte in vacanza in un resort di lusso”

Nella 36esima stagione de I Simpson , l’episodio The Yellow Lotus sarà una parodia della serie tv The White Lotus . Proprio come nello show HBO, i protagonisti “incontrano la morte in vacanza in un resort di lusso”, e i titoli di testa della puntata anticipano il contenuto: “Corpi sexy, e omicidi/Persone ricche, sexy che si comportano male/Ti fa sentire meglio se sei al verde e sconosciuto/Statue simboliche e brunch senza fine/Come mangiano così e stanno ancora bene nudi/Stanno prendendo Ozempic?”. Variety ha pubblicato in esclusiva le prime immagini dell’episodio, dove Homer in camicia hawaiiana, Marge, Bart, Lisa e Maggie valigie al seguito, osservano con interesse un ricco buffet.

THE YELLOW LOTUS

Tra le guest star doppiatrici della parodia della serie vincitrice di Emmy scritta e diretta da Mike White compaiono l’attore Kelsey Grammer nel ruolo di Telespalla Bob e la star di Saturday Night Live Chloe Fineman. Matthew Faughnan e Loni Steele Sosthand hanno rispettivamente diretto e scritto The Yellow Lotus, mentre Kara Talve ha scritto la canzone di apertura. Il tema originale di The White Lotus, che si intitola Aloha, è stato invece composto da Cristobal Tapia de Veer e nel 2022 aveva vinto il premio Emmy per il Miglior componimento musicale per una sigla. Nello stesso anno, Tapia de Veer aveva conquistato anche il riconoscimento per il Miglior componimento musicale per una miniserie, serie antologica o film TV, mentre nel 2023 aveva vinto il premio per la Miglior colonna sonora per una serie.