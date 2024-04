I Simpson, il produttore spiega perché hanno fatto morire Larry

Tim Long si è scusato per la morte a sorpresa del personaggio storico dello show creato da Groening, ossia Larry Dalrymple. "Certamente non abbiamo ucciso il personaggio alla leggera”, ha detto il produttore riguardo la dipartita dell'avventore abituale della taverna di Boe nell'episodio di domenica, intitolato “Cremains of the Day”. "Mi dispiace se alcuni fan sono sconvolti, ma volevamo usare la morte di Larry per mostrare che anche le persone più periferiche nelle nostre vite hanno dignità e valore”



La morte improvvisa di un personaggio secondario de I Simpson che è arrivata a sorpresa nell'episodio andato in onda domenica scorsa (intitolato Cremains of the Day) ha scosso enormemente la fanbase della serie televisiva animata nata dal genio di Matt Groening. Benché questa non sia certo la prima volta che un personaggio di Springfield tira le cuoia (la lista è lunghissima, da Maude Flanders a Frank Grimes, da Mona Simpson a Edna Caprapall, tra gli altri), l’inattesa dipartita di Larry Dalrymple, l’avventore abituale della taverna di Boe, ha sconvolto tanti spettatori fedeli. Il pubblico affezionato all’universo capitanato da Homer e Marge è rimasto davvero scosso e le reazioni dei fan sono state talmente forti da spingere la produzione a prendere la parola per tentare di spiegare che ciò che hanno deciso di far accadere a Springfield ha un motivo ben preciso.

Tim Long si è proprio scusato con i fan per aver scelto di far dire addio a quel personaggio storico dello show. “Certamente non abbiamo ucciso il personaggio alla leggera”, ha però aggiunto. "Mi dispiace se alcuni fan sono sconvolti, ma volevamo davvero usare la morte di Larry come un modo per mostrare che anche le persone più periferiche nelle nostre vite hanno dignità e valore, e che non dovremmo davvero dare nulla per scontato", ha scritto Long in una e-mail condivisa con il magazine statunitense Variety. "Parafrasando Shakespeare, nulla divenne la vita di Larry come il modo in cui se n'è andato: ubriaco, solo, e con un sedere pieno di zaffiri”, ha scritto Long.



La morte di Larry, avvenuta nella taverna di Boe

Nell'episodio dal titolo Cremains of the Day, Boe scopre Larry morto nel suo bar, la taverna di Boe appunto.

Il logline dell'episodio riporta quanto segue: "Quando qualcuno nella vita di Homer muore, lui e gli amici di Boe partono per un viaggio su strada per spargere le ceneri... ma morirà anche la loro amicizia?”. Larry Dalrymple è stato un personaggio di sfondo de I Simpson ma era presente da sempre, fin dagli albori. L'abbiamo visto seduto al bancone della taverna di Boe fin dal primo episodio dello show, andato in onda nel lontano nel 1989, quello intitolato Simpson - L'ultima tentazione di Homer. Il personaggio di Larry, la cui caratteristica fisica era la calvizie, parlava raramente. Nella versione originale della serie, era doppiato da Harry Shearer.

Tim Long: “Nessuno sarebbe stato sconvolto se i Flintstones avessero ucciso il Grande Gazoo” Il produttore Tim Long prosegue nella sua mail affidata a Variety per la pubblicazione, dicendo: "Per me è giusto che alcuni fan stiano prendendo così duramente la morte di Larry, come Homer e i suoi amici. È solo una misura di quanto lo show significhi ancora per le persone. Voglio dire, nessuno sarebbe stato sconvolto se i Flintstones avessero ucciso il Grande Gazoo. Anzi, ne sarebbero stati entusiasti”.

Il produttore de I Simpson: “L’episodio riguarda la paura della morte” "L'episodio riguarda molte cose, ma principalmente riguarda la paura della morte”, spiega Tim Long. “I personaggi de I Simpson hanno sempre avuto vite emotive insolitamente ricche, e questo episodio riguarda davvero la loro ansia su 'cosa succede dopo’. Quello che trovo agrodolce di questo episodio è che è stata necessaria la morte di Larry per far apprezzare a Homer e ai suoi amici lui - e l'un l'altro”.

Le scuse rivolte ai fan "Di nuovo, ci dispiace se qualcuno è sconvolto per la morte di Larry, e certamente non abbiamo ucciso il personaggio alla leggera. Ma devo anche sottolineare che Larry non è mai stato davvero una delle stelle emergenti dello show. Non ricordo che nessun bambino indossasse una maglietta di 'Larry'. Sarebbe stato figo se lo avessero fatto”, prosegue Tim Long. E comunque questa non è certo la prima volta che ne I Simpson viene “fatto fuori” un personaggio, anche un personaggio storico e continuativo s’intende. Tra questi ci sono, per esempio, Maude Flanders, Frank Grimes, Mona Simpson ed Edna Caprapall. approfondimento I Simpson: Il film 2, forse potrebbe essere in lavorazione