I Simpson, per la prima volta nella serie muore un personaggio

Quello de I Simpson sembrava quasi un mondo in cui la morte non esisteva. Mai, in trentaquattro anni, gli spettatori avevano dovuto dire addio a un personaggio. Nell’ultima puntata della trentacinquesima stagione, la tendenza si è invertita: Homer vive la perdita di un amico – che si rende, però, conto, di non conoscere abbastanza. Si tratta di Lawrence Dalrymple, cliente abituale della taverna di Moe, presente sin dalla prima stagione della serie animata. Nell’episodio, intitolato Cremains of the Day e andato in onda il 21 aprile in America, vediamo Homer vestito di tutto punto – decisamente una bizzarra eccezione – per partecipare al funerale di Lawrence, conosciuto come Larry The Barfly, insieme a Boe, Lenny e Carl.