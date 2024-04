I Simpson, parodia di The Bear per parlare di diritti dei lavoratori

La celebre serie animata creata da Matt Groening ha parodiato lo show di Christopher Storer che vede Jeremy Allen White protagonista. Lo fa sapere il magazine statunitense Variety, che ha pubblicato in esclusiva la clip in questione (che potete guardare in questo articolo). L’episodio inedito, intitolato “Night of the Living Wage”, andrà in onda domenica 7 aprile su Fox

I Simpson offrono una parodia di The Bear in un nuovo episodio che parla dei diritti dei lavoratori.

La celebre serie animata creata da Matt Groening cita lo show di Christopher Storer che vede Jeremy Allen White protagonista nell’episodio inedito che andrà in onda domenica 7 aprile 2024 su Fox, con il titolo di Night of the Living Wage.

Lo fa sapere il magazine statunitense Variety, che ha pubblicato in esclusiva la clip in questione sul proprio sito web e sui suoi canali social. Potete guardare il video in cui I Simpson offrono una parodia di The Bear nella clip che vi proponiamo in fondo a questo articolo, condivisa nelle scorse ore dal profilo ufficiale di Instagram di Variety.



L'estratto dell'episodio che andrà in onda domenica sostiene i diritti dei lavoratori e fa una parodia delle cucine fantasma.

“Marge trova lavoro in una cucina fantasma ad alta pressione, ma quando cerca di avviare un sindacato, ottiene più di quanto avesse concordato collettivamente nell'episodio inedito Night of the Living Wage de I Simpson, che andrà in onda domenica 7 aprile su Fox”, scrive Michael Schneider in un articolo pubblicato nelle scorse ore su Variety in cui viene data la notizia (e la clip) in esclusiva.



E Schneider fa notare che più di 30 anni fa I Simpson affrontarono i diritti dei lavoratori nell'amato episodio del 1993 Last Exit to Springfield. Adesso la serie sta aggiornando il suo punto di vista sui sindacati per l'era moderna, tramite l'episodio di domenica Night of the Living Wage.



Ma non è tutto: “Cesar Mazariegos, che ha scritto l'episodio, ha anche recentemente svolto il ruolo di capo sciopero del WGA durante lo sciopero del Writers Guild dello scorso anno”, si legge su Variety.



Potete guardare la clip con la parodia di The Bear fatta da I Simpson nel video che trovate in fondo a questo articolo.