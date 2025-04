David Beckham designer per Boss, debutta oggi la collezione

Il campione di football inglese, da sempre interessato al mondo della moda, è il volto e il designer dei capi dallo stile smart-casual, pensati per l'uomo per la Primavera-Estate 2025. Il primo drop e le immagini della prima campagna pubblicitaria sono online

È passato quasi un anno da quando è stata diffusa la notizia dell'accordo tra Boss e David Beckham per una collaborazione che avrebbe portato l'icona del football inglese su un piano diverso da quello del puro testimonial e portavoce del marchio.

Lo scorso maggio il brand e l'ex calciatore avevano annunciato una collaborazione che avrebbe portato al lancio di collezioni speciali realizzate con la firma di Beckham.

La prima collezione è ora disponibile al pubblico, anticipata da teaser in cui Beckham è protagonista assoluto, ancora testimonial perfetto di uno stile maschile casual e contemporaneo.

"Beckham x Boss" è un insieme di capi di abbigliamento ma è anche un manifesto, una guida per creare un guardaroba maschile smart e raffinato per costruire look adatti a ogni esigenza.





Beckham, designer e testimonial della sua prima collezione Da mercoledì 23 aprile online, sul sito ufficiale del brand Boss e sui seguitissimi social media di David Beckham sono spuntate le immagini della campagna di "Beckham x Boss" e i link per scoprire meglio il primo drop di capi, indossati proprio dal quarantanovenne inglese che, fin da quando tirava ancora calci al pallone, è diventato popolarissimo anche come modello (richiestissimo) dai maggiori marchi di moda e non solo del mondo.

Beckham è il portavoce dello stile che ama, che sceglierebbe per se stesso e che invita a scegliere a tutti coloro che lo considerano da sempre un punto di riferimento della moda maschile contemporanea - è uno dei volti più fotografati tra le prime file delle sfilate non a caso.

Il primo drop di "Beckham x Boss" per la Primavera-Estate 2025 propone pezzi semplici e minimalisti, capi che dovrebbero essere presenti in ogni guardaroba maschile che si rispetti.

Niente di sofisticato: la ex bandiera del Manchester United posa in pantaloni sartoriali e giacca con la zip. In blazer monopetto e t-shirt con le maniche corte. Jeans e boots scamosciati alti fino alla caviglia.

La moda firmata da Beckham esprime uno stile senza fronzoli. Basta la personalità per dare carattere a un look. Lui posa - come sempre - con i tatuaggi in bella vista e la fede nuziale in primissimo piano, l'unico accessorio da cui non si separa mai. Leggi anche David Beckham rinnova l'accordo con Safilo, la licenza è perpetua

Lo "stile Beckham" Lino, misto lino, cotone, popeline e anche pelle scamosciata, per sneakers monocolore (lacci e suola in tinta con la tomaia) e un bomber dal fit morbido e l'elastico in lana a coste, un modello classico e senza tempo, come tutti i pezzi proposti da Beckham per questa prima collezione per Boss.

Lo sportivo e imprenditore sempre più dentro al mondo della moda, il campo in cui è impegnata a tempo pieno sua moglie Victoria, il cui marchio è ormai una presenza fissa nel calendario delle sfilate di Parigi, è un nome in grado di vendere da solo, a prescindere dalle partnership.

Nell'ultimo anno ha reso perpetua l'accordo di licenza tra Safilo e il suo brand di occhiali da vista e da sole Ewewear by David Beckham, ha ispirato nuovi modelli di scarpe sportive. Complessivamente, i suoi molti business hanno registrato un aumento dei ricavi già a inizio anno.

Tutto questo, senza contare l'ulteriore balzo di popolarità da quando si è raccontato con la sua famiglia in una docuserie su Netflix. Non male, alla viglia dei cinquant'anni, compleanno che festeggerà il prossimo 2 maggio, certamente in grande stile. Leggi anche Victoria e David Beckham in abiti nuziali per il 25esimo anniversario

