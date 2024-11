Le Predator sono una vera e propria icona di adidas , simbolo del calcio come era quando arrivarono sul mercato, negli anni mitici a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, e di come è oggi, frutto un'evoluzione continua che passa anche attraverso le calzature indossate dai calciatori. Adidas si è unita a David Beckham , campione simbolo di una stagione leggendaria , per una edizione limitata delle Predator che arriva nell'anno in cui le scarpe compiono trent'anni . Le adidas Predator 2024 Beckham, disponibili al pubblico dal 7 novembre, sono già tra le scarpe più attese della stagione. Frutto della creatività di David Beckham, che ha tirato calci al pallone con le Predator negli anni d'oro della sua carriera, le nuove Predator limited edition, che hanno richiesto due anni di progettazione e realizzazione, sono scarpe piuttosto uniche, dal design irresistibilmente vintage . Ideate in bianco con dettagli blu , tonalità iconica di adidas Originals, le Predator by Beckham coniugano prestazioni elevate a un'estetica unica caratterizzata dal logo Trifoil (di adidas Originals) per la prima volta sulla linguetta .

Predator, icona di adidas

In questa nuova fase della sua carriera, David Beckham, da sempre appassionato di moda e stile e corteggiatissimo dagli stilisti e dai brand, ha deciso di concentrasi sulla fase creativa di capi e accessori, come prova il suo recente accordo con Boss per cui l'ex campione firmerà alcune speciali capsule.

La scelta di adidas come brand con cui concretizzare il suo talento creativo non stupisce, dal momento che il campione inglese è stato da sempre ambassador e volto di punta del marchio.

Le Predator, il modello più famoso di scarpe da calcio di adidas, del resto, sono di per sé icone della categoria.

Indossate da stelle del calcio come Zidane, Del Piero, Gerrard e Beckham, hanno contribuito a caratterizzare una parte della storia dello sport in un'epoca considerata mitica.

Le Predator firmate da Beckham vedono il ritorno della linguetta, un simbolo delle calzature da calcio adidas negli anni Novanta, ma sono modernissime in tutto il resto, a cominciare dai materiali – la tomaia è in materiale sintetico laminato e garantisce comfort e stabilità.

La scarpa, consigliata per prestazioni professionali sull'erba, è ispirata alle Predator Pulse che Beckham ha indossato nel 2004.

Nei teaser in cui l'icona inglese presenta la versione che porta il suo nome, venduta in un box da collezione con la sua firma in carattere calligrafico, Beckham spiega che ha lavorato per ottenere una scarpa esteticamente accattivante ma molto personale.

La limited edition sarà distribuita in tutto il mondo. La quantità disponibile sarà limitata a tre mila paia di scarpe. Il prezzo si aggira sui 280 euro.